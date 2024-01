Corte Internacional de Justiça determina medidas para proteger palestinos em Gaza

A Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, acatou apenas parte do pedido do governo da África do Sul e determinou que Israel tome"todas as medidas" para impedir que um genocídio ocorra contra palestinos na Faixa de Gaza. A decisão exige que Israel permita que a ajuda humanitária entre na região, que a destruição de casas e infraestrutura civil seja evitada e que ataques contra a população não ocorram.

Os juízes, porém, frustraram um dos aspectos centrais do pedido sul-africano e não fazem um apelo por um cessar-fogo, o principal objetivo da ação. O texto apenas pede garantias de que a população palestina tenha seus direitos e serviços respeitados. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira, na forma de medidas emergenciais tomadas pelos juízes do tribunal. Os juízes também pedem que o Hamas libere os reféns israelenses e insistem que todos devem estar submetidos ao direito internacional.Embora o anúncio tenha peso político, Haia não tem meios de implementar sua decisã





