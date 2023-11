Corte de juros e declaração de Lula sobre déficit zero geram repercussão na economia e política do Brasil

Em plena semana de decisão do Copom só se fala em outra coisa. Um novo corte de 0,50 ponto percentual previsto, que de fato aconteceu, e a confirmação pelo Banco Central de que outros virão -- isso, assim mesmo, no plural -- só fizeram liberar as atenções da economia e da política do país, ainda mais, para o embate que, de fato, está no auge do interesse: a questão do déficit zero para 2024, núcleo duro da proposta de ajuste fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Lula declarou em conversa com jornalistas, na 6ª feira (27.out) que tal déficit"não tem que ser zero" até porque não pretende, palavras do presidente, fazer cortes"que comprometam obras de interesse do país". Pronto. Estava instalada uma casca de banana carnuda no corredor que o ministro percorre e que resultaria, como aconteceu, no mínimo, em um escorregão da imagem construída por Fernando Haddad De reação imediata, ainda naquela sexta-feira, a bolsa caiu fundo e o dólar mostrou os dentes para o real. Mas as consequências do ambiente da política vão muito além dos interesses da Faria Lima. Basta ter claro que, de um lado da conversa, Lula é o dono dos quase 60 milhões de votos que o levaram a assumir seu terceiro mandato como chefe do Executiv

:

