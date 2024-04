Correios aumentam valores de serviços a partir de quarta-feira

Confirmando uma informação divulgada no final de março, os Correios passam a oferecer alguns de seus serviços com valores mais altos a partir dessa quarta-feira (3). O reajuste será de 4,39% em várias modalidades de entrega ofertadas pela companhia. Segundo a empresa, esse reajuste corresponde a correção da inflação conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2023.

O valor, inclusive, é mais baixo que o visto nos anos anteriores, quando os aumentos foram de 5,49% para 2023 e de 9,56% em 202

Governo aprova reajuste de 4,39% nas tarifas dos Correios; veja novos valores
Aumento segue a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

