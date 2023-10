Corpo é encontrado em área de mata na Bahia e suspeita é de que seja da cantora gospel desaparecida

Família procura por cantora gospel com 50 mil seguidores nas redes sociais — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Sara saiu de casa no bairro da Valéria, em Salvador, para ir a eventos religiosos, conforme informações do marido dela. À família, Ederlan Mariano, marido de Sara, disse não saber exatamente em qual igreja a cantora participaria

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para perícia e remoção do corpo, bem como identificação da vítima. O marido de Sara esteve no local e disse ter encontrado um anel e uma sandália da esposa, no entanto, apenas o DPT poderá apontar se o corpo é mesmo de Sara Mariano.Soraya Freitas, irmã da pastora e cantora gospel Sara Mariano questionou as informações passadas pelo marido da evangélica, Ederlan Mariano. headtopics.com

Soraya Freitas, que mora no Ceará, disse não acreditar na versão do homem e que as informações do cunhado "não batem". "A gente sempre tinha contato, ela era bem vaidosa. Além da distância, a gente tinha uma comunicação pelo WhatsApp. E ela falava sobre o que vinha acontecendo, mas têm muitas coisas que estão erradas, que não batem", disse a irmã da pastora.

"O que eu sabia do relacionamento da Sara com o Ederlan é que não estava bom. Ela chegou a falar para mim que não estava mais aguentando e até disse: 'Mãe, vou tomar uma decisão, que não queria tomar porque falei perante a Deus, até que a morte nos separe, mas ele está muito impossível'", disse Dolores Freitas. headtopics.com

