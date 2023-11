Corpo do carnavalesco Roberto Szaniecki é enterrado em Cabo Frio

Afastado da Sapucaí há dez anos, o artista vinha enfrentando diversos problemas de saúde nos últimos anos. Em 2020, sua mulher chegou a promover uma 'vaquinha' virtual para poder custear o tratamento do marido contra uma doença crônica. Com a pandemia e a piora no quadro de anemia, Wilma precisou fazer novos apelos por ajuda.Nas redes sociais, o carnavalesco da Porto da Pedra, Mauro Quintaes, homenageou o amigo. 'Grande perda.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VEJA: Morre o carnavalesco Roberto Szaniecki, que fez história no Rio e em SPArtista foi responsável por títulos importantes no Anhembi e vice-campeonato na Sapucaí

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Morre o carnavalesco Roberto SzanieckiArtista estava internado há 15 dias no Hospital Miguel Couto, na Zona Sul do Rio, por complicações da diabetes

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Arraial do Cabo é oficializada como Capital Nacional do MergulhoJornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Fazenda prevê R$ 1,35 bilhão para o orçamento de Cabo Frio em 2024Jornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Prefeita de Cabo Frio reúne servidores e imprensa para falar dos 100 diasJornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Homem é assassinado dentro de barbearia em Cabo FrioJornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕