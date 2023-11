Corpo de alemã sequestrada pelo Hamas é encontrado, diz família

foi encontrado nesta segunda-feira, 30, informou sua irmã, Adi, por meio de publicação no Instagram. A informação foi confirmada pelo governo israelense em postagem no X, ex-Twitter.“Shani, que foi raptado num festival de música e torturada e desfilada por Gaza por terroristas do Hamas, viveu horrores insondáveis”We are devastated to share that the body of 23 year old German-Israeli Shani Luk was found and identified.

Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.O caso de Shani se tornou mais conhecido entre as dezenas de vítimas do Hamas por seu corpo aparecer seminu na traseira de uma caminhonete em que os terroristas desfilaram por Gaza.

A DJ participava do festival de música Supernova, perto de Reim, no dia 7 de outubro, quando terroristas do Hamas lançaram seu ataque, que resultou na morte de mais de 260 civis no festival. Acredita-se que o namorado de Shani, o mexicano Orión Hernández Radoux, também tenha sido sequestrado pelos terroristas naquele dia. Mensagens de texto em árabe foram enviadas de seu telefone após o ataque. headtopics.com

