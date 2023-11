Coronel israelense que esteve em Brumadinho procura desaparecidos em Kibutz: ‘Nunca pensei em enfrentar isso’

Em reportagem especial para o Fantástico, o fotógrafo documentarista Gabriel Chaim acompanhou o trabalho de militares que visitaram os locais atingidos pelos terroristas. No kibutz de Kfar Aza, perto da fronteira com a Faixa da Gaza , cerca de 10% dos moradores foram mortos ou sequestrados pelo Hamas, estimam as Forças de Defesa de Israel.

Quem comanda a operação nessa região é o coronel Golan Vach, que há 31 anos dedica a vida ao Exército israelense e gerencia missões de busca, como no terremoto da Turquia, em fevereiro deste ano, e no Brasil, na tragédia de Brumadinho.

O coronel estava entre os 136 militares que trouxeram mais de 16 toneladas de equipamentos especiais para Minas Gerais, em janeiro de 2019. A tecnologia de Israel prometia ajudar a localizar os corpos de pessoas que estavam debaixo da lama de minério, depois do rompimento da barragem da Vale. Eles ficaram cinco dias no Brasil. headtopics.com

Mesmo com toda a experiência em operações humanitárias, o militar se impressionou com a violência dos ataques. “Eu estive em muitos lugares que sofreram com terremotos, furacões, ataques terroristas e eu nunca vi nada como o que eu vi agora...é algo que eu nunca pensei em enfrentar”, relatou ao Fantástico.

