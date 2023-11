Corinthians vence Athletico-PR com frango histórico de Bento

A redonda quicou e foi entrando lentamente na meta. A zaga ainda tentou cortar, mas chutou de forma bizarra em cima do próprio Bento, em um dos gols mais esquisitos do Brasileirão até agora. Luta contra o Z-4 ou sonho por 'coisas maiores': o que matemática diz das chances do Corinthians na reta final do Brasileiro?Na parte final da partida, os dois times ainda desperdiçaram grandes chances, mas o placar acabou mesmo em 1 a 0 para o Timão.

Vale ressaltar que o Furacão terminou a partida reclamando muito de dois supostos pênaltis não marcados para o time paranaense por bolas na mão na área alvinegra. O árbitro

:

