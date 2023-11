Corinthians vence Athletico-PR com frango de Bento e abre oito pontos do Z4 do Brasileirão

Com o triunfo na Neo Química Arena, o Corinthians subiu para a 11ª posição do Brasileirão, com 40 pontos conquistados. O Athletico-PR, por sua vez, se encontra na sétima colocação, com 49 unidades.Chefe de arbitragem da CBF diz que pênalti em clássico é 'interpretativo'O primeiro tempo da partida foi pouco movimentado.

Nos acréscimos da primeira etapa, por muito pouco o Timão não abriu o placar. Renato Augusto lançou Yuri Alberto em profundidade e o camisa 9 dividiu a jogada com Bento. No rebote, Romero finalizou com pouca força e o volante Erick salvou em cima da linha.O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro terminou, com poucas emoções. Aos nove minutos, Vitor Bueno levou perigo, colocando Cássio para trabalhar.

Quando nenhum time apresentava grande superioridade, o Corinthians chegou ao seu gol. Aos 18 minutos, Bidu recuperou a bola no ataque, cruzou e quando a bola estava em disputa entre Yuri Alberto e Thiago Heleno, o camisa 9 cabeceou e contou com frango do goleiro Bento.

Com o gol sofrido, o Athletico passou a ter mais a posse de bola, mas pouco ofereceu perigo ao Corinthians. Aos 36 minutos, Alex Santana finalizou na entrada da área, mas a bola saiu muito da direção do gol. Em jogada de contragolpe, o Timão quase ampliou com Yuri, que recebeu passe de Wesley e finalizou perto da meta de Bento.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANCE!: Corinthians vence o Athletico pelo BrasileirãoCorinthians vence o Athletico no Brasileirão sem ser brilhante com enorme contribuição do goleiro Bento no segundo tempo

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Falha de Bento em Corinthians x Athletico repercute na web: 'Frango do campeonato'O Corinthians venceu o Athletico Paranaense nesta quarta-feira (1), com direito a uma grande falha do goleiro Bento. Na Neo Química Arena, o arqueiro tentou segurar uma bola, mas a deixou escapar para dentro do gol. O lance não passou despercebido por internautas nas redes sociais.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Corinthians x Athletico PR: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo BrasileirãoA partida entre Corinthians x Athletico PR é válida pela 31ª rodada do Brasileirão Série A

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Corinthians x Athletico: onde assistir pelo BrasileirãoCorinthians e Athletico se enfrentam na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (1), pelo segundo turno do Brasileirão

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: O que matemática diz das chances do Corinthians no Brasileiro?Corinthians enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira (1º), às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Dicas Resenha de Apostas para faturar com o Corinthians x Athletico pelo Campeonato BrasileiroEm busca de objetivos distintos, Timão e Furacão se enfrentam na quarta e Yuri Alberto pode te ajudar a faturar nesta rodada!

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕