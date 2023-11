Corinthians sai na frente, mas Santos empata nos acréscimos e mantém embolada briga contra Z4

e Santos empataram em 1 a 1 na noite deste domingo, na Neo Química Arena. O Timão foi às redes com o meia Jean Lucas (contra), mas o Peixe empatou nos acréscimos com Mendoza, de pênalti. O resultado ajudou a embolar ainda mais a briga contra o Z4 do Campeonato Brasileiro.

Com o empate, o Timão ficou na 14ª posição, com 37 pontos, cinco pontos à frente da zona de rebaixamento. O Peixe, por outro lado, se mantém na 16ª colocação, com 34 unidades, apenas dois à frente do Goiás, primeiro time da região da degola.

Logo em seguida, Romero conduziu a bola pelo lado esquerdo e cruzou de forma rasteira para Yuri Alberto, que parou em defesa de João Paulo. Após o jogo esfriar de temperatura, Gil subiu sozinho em cobrança de escanteio e finalizou no cantinho, mas novamente o goleiro do Peixe interveio, aos 41 minutos. Nos acréscimos, Romero lançou Giuliano na área e o meia finalizou de primeira para mais uma entre tantas defesas de JP. headtopics.com

O segundo tempo pareceu que teria outro desenho logo nos primeiros minutos, com finalização perigosa de Lucas Lima para defesa de Cássio. Porém, após tanto insistir, o Timão abriu o placar no minuto 12. Em cobrança de de escanteio, Romero desviou no"primeiro pau" e Yuri Alberto cabeceou para grande defesa de João Paulo até que, na sobra, Jean Lucas empurrou a bola para o próprio gol.

Com o gol, o Santos passou a ter mais a posse de bola e rondou a área do Corinthians, que abaixou as linhas de marcação. Aos 41 minutos, o atacante Maxi Silveira conseguiu finalização na área, mas Gil, em cima da linha, salvou os mandantes. headtopics.com

