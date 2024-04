Mais uma cobrança bate bateu a porta do Corinthians essa semana, agora foi o Nacional Atlético Clube, que alega ter tomado calote na transferência do jogador Thiaguinho. O valor exigido na Justiça pode ultrapassar os R$ 5 milhões. O Corinthians tem enfrentado múltiplas cobranças judiciais nos últimos meses, evidenciando uma crise financeira deixada pela gestão anterior para a atual.

Somente em março, segundo relatos, sete novas ações foram movidas contra o clube, o que aumenta a preocupação entre os torcedores e diretores sobre como o clube irá manejar sua liquidez para honrar esses compromissos. Corinthians recebe mais uma cobrança, agora do Nacional-SP O Nacional Atlético Clube formalizou uma ação na 36ª Vara Cível de São Paulo, exigindo o pagamento de R$ 5,1 milhões por parte do Corinthians. Esse valor, segundo o clube da Barra Funda, corresponde à dívida original ajustada por juros e correções referentes à transferência de Thiaguinho, em 201

