Corinthians e Santos ficam no 1 a 1 com gol bizarro e polêmica no fim

O duelo coloca frente a frente dois times que buscam se afastar da zona de rebaixamento. Antes de a bola rolar, os dois times estavam separados por três pontos, com vantagem para o Timão.

A vantagem também se mostrou dentro de campo no primeiro tempo. Com um gol anulado para cada lado por impedimento, o Corinthians teve domínio absoluto, com 12 chutes a 0.

Aos 13 minutos, Fausto Vera ficou perto de abrir o placar em chute de fora da área e obrigou João Paulo a fazer defesaça. Esta, inclusive, foi a primeira de uma sequência de milagres do arqueiro santista. Aos 41, Gil ganhou a bola pelo alto e cabeceou para baixo, com o camisa 1 fazendo defesaça. headtopics.com

Aos 47, Romero cruzou na área, Giuliano bateu cruzado de primeira, mas o goleiro fez lindíssima defesa. No segundo tempo, aos 12 minutos, João Paulo vinha fazendo mais uma linda defesa em chute de Yuri Alberto, mas Jean Lucas tentou cortar e acabou chutando para o gol, abrindo placar com gol contra.

Nos minutos finais, o time do Santos começou a ter mais a bola e ocupar mais o campo de ataque, encontrando muitas dificuldades em furar o bloqueio corintiano. Até que, aos 49, Soteldo foi derrubado por Bruno Méndez na área, e Anderson Daronco marcou pênalti após revisão no VAR. Na cobrança, Mendoza, ex-Corinthians, empatou.Santos: 16º lugar, com 33 pontos headtopics.com

