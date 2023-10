Corinthians e Santos disputam joga da vida pelo Brasileirão

Corinthians saiu com a vitória da Vila Belmiro no primeiro turnose enfrentam neste domingo (29), na Neo Química Arena. Na parte de baixo da tabela, as equipes batalham contra o rebaixamento e precisam desesperadamente da maior quantidade de pontos possíveis para deixar esta situação delicada.Apesar do cenário desconfortável, ambos os clubes venceram seus duelos no meio de semana.

Com 36 pontos conquistados, a equipe do Parque São Jorge ocupa a décima quarta colocação e respira mais aliviado que o Alvinegro Praiano (16º), que totaliza 33, três à frente do Vasco, que abre o Z4 da competição.

Porém, ainda existe luz no fim do túnel. Nas últimas dez edições do campeonato nacional, em média, os clubes que se livraram do descenso fizeram aproximadamente 42 pontos, número inferior aos 45, pontuação padrão que as equipes utilizam no início da competição para projetar a fuga do rebaixamento. headtopics.com

Corinthians

