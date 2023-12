Corinthians busca resolver dívida com Matías Rojas para não perdê-lo de graça

Entenda como o Corinthians planeja resolver dívida com Matías Rojas para não perder o jogador de graça. Pendência pode "cair no colo" do presidente eleito Augusto Melo, que já observa a situação para encontrar alternativas. Possibilidade do meia paraguaio Matías Rojas acionar o clube na Fifa pedindo a rescisão unilateral do contrato por conta de dívidas referentes aos direitos de imagem.

Augusto Melo e a sua equipe sabia que haviam valores em abertos com alguns atletas, mas receberam há alguns dias a informação da atual diretoria que essas pendências seriam resolvidas antes da “passagem do bastão”. Como o problema ganhou uma proporção maior do que a esperada, pessoas que integram a equipe de Melo passaram a dar uma atenção maior para auxiliar na resolução desse problema para que ele não cresça a ponto de se tornar uma disputa jurídica e que até mesmo o clube perca de graça o jogador. O Timão espera resolver parte dessas pendências com o valor a ser pago pela CBF referente a premiação do Campeonato Brasileiro





