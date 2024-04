Coringa: Delírio a Dois - Sequência do filme Coringa ganha primeiro pôster oficial

Coringa: Delírio a Dois, sequência do filme Coringa de 2019, chega nos cinemas brasileiros no dia 4 de outubro, e recebe primeiro pôster oficial com os personagens Coringa e Arlequina, representados, por Joaquin Phoenix e Lady Gaga. No pôster, divulgado pela Warner Bros Pictures (confira abaixo), os atores estão devidamente caracterizados, com a legenda: 'O mundo é um palco'. Confirmado pelo diretor Todd Phillips, o mesmo do primeiro filme, a sequência será um musical.

Pouco foi divulgado da sinopse do longa-metragem, mas se sabe que terá várias cenas no Asilo Arkham, instituição psiquiátrica para onde vão os vilões do Batman, herói da DC Comics, e onde Coringa e Arlequina se conhecem. Além disso, a data do primeiro trailer também foi revelada: 9 de abri

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalodia / 🏆 9. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Perseguição na Zona Sul termina com dois mortos, além de dois PMs e outro homem feridosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Filme “Coringa 2” deverá apresentar regravações de Judy GarlandAtriz que faz parte do elenco afirmou que três músicas da atriz foram gravadas, todas elas com participação de Lady Gaga

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

“Coringa 2”: o que se sabe sobre o filme com Lady Gaga e Joaquin PhoenixProdução ganhou data de estreia no Brasil e terá primeiro trailer divulgado em breve

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

11 regalos del Día del Padre para amantes del vinoEs uno de esos detalles que, bien presentado, elevan la calidad de cualquier mesa y transforman una simple botella en una experiencia a la altura de un sumiller profesional

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Marruecos quiere celebrar la final del Mundial 2030 con la baza del mayor estadio del mundoRabat adjudica a los creadores del nuevo Wembley el diseño del futuro Gran Estadio de Casablanca, con capacidad para 115.000 espectadores, que competirá con el Bernabéu

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Sobe para 50 o números de mortes na Operação verãoDois homens foram mortos em conflito com a polícia e outros dois foram presos em Santos

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »