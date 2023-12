Coreia do Sul lançará seu primeiro satélite-espião militar em foguete da SpaceX

A Coreia do Sul lançará seu primeiro satélite-espião militar na manhã deste sábado em um foguete da SpaceX, disse o Ministério da Defesa de Seul. A medida intensifica uma corrida espacial na península depois que Pyongyang enviou seu primeiro instrumento militar de vigilância ao espaço, no mês passado.

O satélite de reconhecimento de Seul, transportado por um dos foguetes SpaceX Falcon 9 de Elon Musk, decolará da Base da Força Espacial dos EUA em Vandenberg, na Califórnia, às 03h19 (horário de Seul, 15h19 em Brasília) de sábado, disse uma fonte do Ministério da Defesa a repórteres nesta sexta. A SpaceX divulgou uma foto de seu foguete Falcon 9 posicionado verticalmente na plataforma de lançamento com as letras “KOREA” estampadas nele. Se for colocado em órbita com sucesso, a Coreia do Sul terá adquirido o seu primeiro satélite-espião construído internamente para monitorar a Coreia do Norte com armas nucleares





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Rússia está ajudando Coreia do Norte a lançar satélite espião, aponta inteligência sul-coreanaAs duas tentativas do regime norte-coreano de lançar o seu primeiro satélite de reconhecimento este ano fracassaram

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Pigossi e Stefani confiantes para duelo da BJK Cup em BrasíliaDuelo contra a Coreia do Sul ocorre a partir desta sexta-feira

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Como fazer amigos na Coreia do Sul?Em entrevista à CNN, os influenciadores Thais Midori e Luca Tavares contam sobre a adaptação de morar na Coreia do Sul e a cultura no país

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Tênis: Bia Haddad Maia e Laura Pigossi vencem e Brasil sai em vantagem na Billie Jean King CupBrasil abre 2 a 0 na série melhor de cinco jogos contra a Coreia do Sul

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Eric Nam: o americano que se tornou um astro da música na Coreia do SulEric Nam, um americano descendente de coreanos, se tornou um astro da música na Coreia do Sul após participar de um programa de talentos. Ele conquistou o quinto lugar no programa e começou sua carreira como artista solo no país.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Pyongyang promete implantar novas armas na fronteira após suspensão de acordo com a Coreia do SulPyongyang prometeu implantar novas armas 'mais fortes' na fronteira depois que Coreia do Sul suspendeu partes do acordo e aumentou a vigilância na região

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »