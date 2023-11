Coreia do Sul enfrenta crise de baixa taxa de natalidade

A Coreia do Sul caminha para uma crise sem precedentes. A razão? Sua população não está crescendo no ritmo que deveria. Em 2021, o país asiático voltou a registrar a menor taxa de natalidade do mundo: o Escritório Nacional de Estatística registrou o nascimento de 260.600 crianças, 11.800 a menos do que 2020. Desde 2018, a taxa de natalidade na Coreia do Sul é inferior a um filho por mulher. Os últimos números oficiais mostram que essa tendência, longe de se reverter, deve se acentuar.

Nos últimos 12 meses, as mulheres tiveram em média 0,81 filhos — um decréscimo pelo sexto ano consecutivo. Essa queda na taxa de natalidade ameaça complicar os problemas que atravessa a economia do país, que mal cresce. Nas economias mais avançadas do mundo, o número médio de filhos por casal é de 1,6 — ou seja, duas vezes mais do que no país asiático. No Brasil, de 1,72.Nos últimos anos, a pressão econômica e questões profissionais foram fundamentais na decisão de ter ou não filhos, dizem os especialista





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Rússia está ajudando Coreia do Norte a lançar satélite espião, aponta inteligência sul-coreanaAs duas tentativas do regime norte-coreano de lançar o seu primeiro satélite de reconhecimento este ano fracassaram

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

O suicídio de professora vítima de 'bullying de pais' na Coreia do SulO suicídio de professora vítima de 'bullying de pais' na Coreia do Sul

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Pigossi e Stefani confiantes para duelo da BJK Cup em BrasíliaDuelo contra a Coreia do Sul ocorre a partir desta sexta-feira

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Como fazer amigos na Coreia do Sul?Em entrevista à CNN, os influenciadores Thais Midori e Luca Tavares contam sobre a adaptação de morar na Coreia do Sul e a cultura no país

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Tênis: Bia Haddad Maia e Laura Pigossi vencem e Brasil sai em vantagem na Billie Jean King CupBrasil abre 2 a 0 na série melhor de cinco jogos contra a Coreia do Sul

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Eric Nam: o americano que se tornou um astro da música na Coreia do SulEric Nam, um americano descendente de coreanos, se tornou um astro da música na Coreia do Sul após participar de um programa de talentos. Ele conquistou o quinto lugar no programa e começou sua carreira como artista solo no país.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »