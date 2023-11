Coreia do Norte coloca em órbita satélite de monitoramento militar

A Coreia do Norte anunciou nesta terça-feira que o país colocou em órbita um satélite de monitoramento militar, depois de duas tentativas fracassadas em maio. Segundo a KCNA, um foguete Cholima-1 levou, com sucesso, o satélite de reconhecimento Manrikyeong-1, até a altitude pré-determinada, e que não houve intercorrências que "ameaçassem a missão". O lançamento ocorreu a partir da base de Sohae, na região do Mar Amarelo.

Pouco antes da confirmação de Pyongyang, autoridades militares da Coreia do Sul se pronunciaram, mas sem citar um eventual sucesso dos norte-coreanos





