Corea del Norte comunica que cierra su Embajada en España

Al frente de la Embajada norcoreana en España se encuentra el encargado de negocios, So Yuk-sun, que pasó a ser el máximo representante de la legación cuando en septiembre de 2017 el Ministerio de Asuntos Exteriores español decretó la expulsión del entonces embajador, Kim Hyok-chol, debido a las pruebas de armas de destrucción masiva del régimen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELPAIS_BRASIL: La nueva estética gastronómica que viene de Corea: entre el asco y el apetito¿Imágenes que fascinan o causan rechazo? ¿Despiertan el apetito o el asco? Esta nueva tendencia visual busca mostrar la realidad más cruda y visceral

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Estudante de enfermagem morta pelo ex-marido é enterrada na Zona NorteNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Idoso desaparece após participar de churrasco na Zona Norte do RioCarlos Alberto Cartaxo, de 69 anos, que tem grau leve de Alzheimer, foi visto na Praça da Bandeira

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Israel avança no norte de Gaza e mata um dos comandantes do HamasIsrael avança no norte de Gaza e mata um dos comandantes do Hamas

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Novembro terá chuvas abaixo da média no Norte e NordestePara a Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a previsão é de chuva acima do esperado em todo o território

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Vilas Olímpicas da Zona Norte têm mais de duas mil vagas para atividades gratuitasNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕