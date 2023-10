Coqueiro Baixo: conheça a cidade mais idosa do Brasil

O IBGE divulgou nesta sexta-feira, 27, dados do Censo e Coqueiro Baixo, no Rio Grande do Sul, se mostrou a cidade mais idosa do País; Conheça o município e suas singularidades.Segundo o Censo, a cidade tem o maior índice de envelhecimento do País. O município fica no Vale do Taquari, e tem média de três idosos com 65 anos para cada criança na cidade.Até 2022, Coqueiro Baixo contava com 1.

De acordo com o levantamento, a idade que divide a população mais jovem e a mais velha no município é de 53 anos, bem acima do registrado no próprio Rio Grande do Sul (38).O alto número de idosos faz com que o governo promova mais essa faixa etária. Então é comum ver encontros de idosos, aulões de artesanato, de dança e ginástica por lá.

