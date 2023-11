Copom volta a cortar os juros em 0,5 ponto percentual

Como a decisão foi tomada com a Bolsa de São Paulo já fechada, os negócios não foram"diretamente" atingidos, mas tiveram espaço nas discussões ao longo do pregão. No encerramento, o Ibovesp marcou alta de 1,69% aos 115.053 pontos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXAME: Copom e Fed decidem juros: o que esperar da Super QuartaBancos Centrais brasileiro e americano divulgam os próximos passos da política monetária

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Incerteza em torno da meta fiscal não muda queda da Selic esta semana, mas afeta o futuroCopom, do Banco Central, inicia hoje reunião para definir a taxa básica de juros

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Copom anuncia decisão sobre taxa de juros nesta quarta-feira; saiba o que esperarA expectativa de investidores e analistas é pelos sinais que o conselho dará sobre os próximos passos. Está será a sétima e penúltima reunião de 2023

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Copom deve cortar Selic em meio ponto pela terceira vez consecutivaCom aumento da preocupação fiscal, expectativa se volta ao comunicado e sinais sobre a política monetária para 2024

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Copom decide nesta quarta corte dos juros básicos da economiaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: À espera do Copom, juros e dólar cedem, e Ibovespa avançaAtivos nacionais tiveram um dia de recuperação a poucas horas da definição do Banco Central do Brasil para o novo patamar da taxa de juros

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕