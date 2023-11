Copo Stanley: mantenha sua bebida gelada por horas

Sucesso entre as pessoas que adoram uma cerveja gelada, o copo Stanley tem ganhado cada vez mais popularidade no Brasil, podendo ser visto em festas, churrascos, clubes, praias e muito mais lugares. Ele também é ótimo para conservar outras bebidas na temperatura ideal, inclusive aquelas que devem ser consumidas quentes. O segredo está no sistema de isolamento térmico a vácuo entre as paredes adotado pela Stanley.

O método impede a troca de temperatura, deixando a água e a cerveja geladas por horas, de acordo com a marca americana, assim como é capaz de manter o café, o chimarrão e outras bebidas aquecidas por mais tempo. Se você procura um copo Stanley barato, a Black Friday aparece como uma ótima opção para encontrar o produto a valores mais acessíveis, já que o copo térmico também ficou marcado pela fama de custar caro em sua versão original. A aguardada sexta-feira de descontos acontece no próximo dia 24 de novembro. Quanto pagar em um copo Stanley na Black Friday 2023? O copo Stanley de cerveja conserva a bebida gelada por até 4 hora

:

TEC_MUNDO: Copo Stanley com preço de Black Friday: 3 opções em promoção na AmazonPara passar as festas de final de ano com a bebida gelada por mais tempo, aproveite a promoção antecipada de Black Friday da Amazon

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Edições limitadas de Copo Stanley: 5 modelos disponíveis no site oficialAlém de garantir um copo Stanley original, comprando pelo site você encontrar edições limitadas.

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Stanley faz recall, mas não é do copo; saiba qual é o itemErro de fabricação pode representar risco à saúde de quem eventualmente utilizar o produto

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

TERRANOTİCİASBR: Black Friday deve movimentar R$ 15,5 bilhões no País em 2023, mostra pesquisaLevantamento da Abecs aponta ainda que o cartão de crédito e o Pix devem responder por maior parte da movimentação financeira na data

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Black Friday deve movimentar R$ 15,5 bilhões no Brasil, diz associaçãoLevantamento mostra também que 49% dos entrevistados pretendem comprar no evento, e o gasto médio deve ficar em R$ 1.380

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Cyber Monday x Black Friday: quais as diferenças entre as datas?A semana que sucede a Black Friday começa com outra importante data, a Cyber Monday; mas vale a pena esperar pela segunda-feira?

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »