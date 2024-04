Copa Libertadores: prêmio ao campeão é o maior do mundo

A fase de grupos da Copa Libertadores deste ano começa nesta terça-feira, com Flamengo e Grêmio em campo. Entre quarta e quinta, Botafogo, Palmeiras, Fluminense, Atlético-MG e São Paulo também estreiam na atual edição do torneio. Cada um deles sonha com a “glória eterna” do título e com os US$ 23 milhões (cerca de R$ 116,5 milhões) fixados como prêmio ao campeão, que pode ser um time brasileiro pelo sexto ano consecutivo, em meio a um domínio jamais visto na competição.

A premiação oferecida pela Conmebol ao vencedor da final é a maior do mundo. Na Liga dos Campeões da Europa, por exemplo, o ganhador do jogo decisivo fica com 20 milhões de euros (R$ 108 milhões, pelo câmbio atual). Quando levado em conta o valor destinado ao vice-campeão, contudo, a final do torneio europeu envolve mais dinheiro, pois paga 15,5 milhões de euros (R$ 84,1 milhões) ao segundo colocado, elevando o valor da decisão para 35,5 milhões de euros (R$ 192,7 milhões

