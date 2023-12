COP28: Acordo para acabar com a dependência de combustíveis fósseis é desafiador

Na COP28, os países concordaram em acabar com a sua dependência do petróleo e de outros combustíveis fósseis, mas a tarefa não é fácil. No entanto, o acordo parece difícil de se concretizar, não só porque não inclui compromissos explícitos sobre a eliminação ou redução da utilização de combustíveis fósseis, como exigiram muitos países, grupos da sociedade civil e cientistas, mas por outros fatores.

Depressão, insônia, surdez: o drama dos agricultores que vivem embaixo de parque eólico em cidade de Lula. No artigo a seguir, Justin Rowlatt, editor de clima da BBC, explica o quão viável será para a humanidade mudar as fontes pelas quais obtém a energia com que ilumina, aquece, movimenta e geralmente impulsiona a economia. Os organizadores da COP28 afirmam que a cúpula foi um sucesso porque um acordo “histórico” foi alcançado, mas nem todos concordam. Nos próximos anos, o “pico” de consumo de combustíveis fósseis será ultrapassado - em outras palavras, o mundo atingirá seu nível máximo de utilização de carvão, petróleo e gás





Macron e Lula trocam críticas sobre acordo comercial durante a COP28'A única coisa que tem que ficar claro é que não digam mais que é por conta do Brasil. Assumam a responsabilidade de que os países ricos não querem fazer um acordo na perspectiva de fazer qualquer concessão', disse Lula.

Sob críticas, pré-acordo da COP28 não propõe eliminar combustíveis fósseisDeliberação inicial apenas trata da 'redução do consumo e da produção' da energia poluente, sem falar em 'eliminação gradual', como era esperado

Deputados terminam reuniões sem acordo sobre vetos de Lula em pautas econômicasUma das polêmicas recai sobre novas regras do Carf, que impactam na capacidade do governo de alcançar a meta fiscal de déficit zero em 2024

Lula e Macron se encontram antes de declarações contra acordo Mercosul-UELula e Macron se encontraram minutos antes de o presidente francês fazer declarações contra acordo Mercosul-UE em coletiva de imprensa. As declarações de Macron foram dadas poucos minutos depois de o francês se encontrar com Lula — e são um forte revés para o presidente brasileiro, um dos principais defensores do tratado.

Emirados Árabes planejam usar reuniões da COP28 para negociações comerciaisA equipe dos Emirados Árabes planeja usar as reuniões da COP28 para negociações comerciais, enquanto se concentra em ações climáticas significativas. Documentos obtidos revelam o planejamento para reuniões com governos estrangeiros antes da cúpula.

Brasil lançará fundos de investimentos para Cerrado e outros biomas na COP28Brasil lançará fundos de investimentos para Cerrado e outros biomas na COP28

