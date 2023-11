Controladora perde licença para operar Starbucks no Brasil

Antes da decisão pelo pedido de recuperação judicial, as empresas buscavam reestruturação financeira e operacional. No entanto, segundo os advogados, os últimos anos foram marcados por prejuízos elevados, o que dificultou a obtenção de crédito para capital de giro.

A redução nas vendas em 2021 ainda foi de aproximadamente 70% e, no ano seguinte, cerca de 30%, o que impediu uma recuperação completa do fluxo de caixa. Além disso, o grupo também teme que outros credores e clientes busquem rescindir seus contratos caso a suspensão da licença seja mantida. O pedido da SouthRock é para que o direito de uso da marca Starbucks seja mantido durante o período de recuperação judicial.

O pedido de recuperação da controladora inclui ainda a suspensão da retenção dos recebíveis em todas as empresas – Starbucks, Eataly, Subway, TGI Fridays, Brazil Airport Restaurantes, Brazil Highway Restaurantes e Vai Pay Soluções em Pagamento.

