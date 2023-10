Contas do governo registram superávit primário de R$ 11,5 bilhões em setembro

O governo central registrou superávit primário de R$ 11,5 bilhões nas contas em setembro deste ano, segundo dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional nesta sexta-feira (27). É o melhor resultado para o mês na série histórica do Tesouro Nacional desde 2010, quando o saldo positivo foi de R$ 55,6 bilhões (corrigidos pela inflação). Já no acumulado de janeiro a setembro, o rombo nas contas públicas chega a R$ 93,4 bilhões.

Outro item destacado que contribuiu para o resultado positivo foi a arrecadação líquida para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que cresceu 5,2%, em torno de R$ 2,4 bilhões em termos reais. Segundo o Tesouro, isso se deu em razão do crescimento do aumento nos ganhos dos trabalhadores e do resultado positivo na geração de empregos. Segundo os últimos dados do Ministério do Trabalho, de janeiro a agosto de 2023, o saldo foi de 1.388.

