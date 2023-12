Conta verificada no Spotify contém conteúdo extremista

A invasão à conta de uma rede social da primeira-dama da República, Rosângela da Silva, destampou um reduto pouco associado à propagação de discurso de ódio e ideias extremistas. O Spotify, principal plataforma de streaming de música do mundo, abriga contas com músicas e álbuns com conteúdo extremista, influenciados sobretudo pelas culturas incel e redpill.

As músicas são compartilhadas também em outras plataformas, estendendo para essas bases de compartilhamento discursos de ódio que já eram disseminadas em redes sociais e aplicativos de mensagens como o X (ex-Twitter), TikTok ou o Thread. Alvo de operação da PF contra invasão a conta de Janja tem conteúdo nazista em conta verificada no Spotify. Incel se refere a uma abreviação no inglês para “celibatários involuntários”, aqueles que culpam as mulheres por não conseguirem ter relacionamentos ou relações sexuais





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Eloy Casagrande conta se vai para o Slipknot após fim do SepulturaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Altas temperaturas podem impactar na conta de luz dos brasileirosAs altas temperaturas e possibilidade de falta de chuvas esperadas para os próximos meses podem impactar diretamente na conta de luz dos brasileiros, apontam dados da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia (Abrace).

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Indicado para chefia da Procuradoria-Geral da República recebe 65 votos a 11Proteção acrílica reflete imagem de Paulo Gonet e Flávio Dino, durante sabatina na CCJ. Análise: Dino e Gonet resistem à sabatina, mas táticas são postas em xeque. O placar da aprovação de Dino foi 47 a 31 votos. Já Gonet recebeu o apoio de 65 dos 81 senadores. A votação ocorreu Essa foi primeira vez que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) realizou uma sessão conjunta para ouvir os indicados para o STF e a PGR., negou o pedido e manteve o formato. A justificativa oficial foi por conta do calendário exíguo, já que o recesso parlamentar começa no dia 22 de dezembro. O modelo adotado, porém, foi visto como estratégia para distensionar o clima para Dino e facilitar a sua aprovação no Senado. Dino foi o alvo principal dos questionamentos nessa quarta-feira

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

CCJ do Senado aprova Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da RepúblicaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: jornalnacional - 🏆 24. / 51 Consulte Mais informação »

Paulo Gonet toma posse como procurador-geral da RepúblicaO novo procurador-geral da República, Paulo Gonet, toma posse nesta segunda-feira (18), em cerimônia na Procuradoria-Geral da República. É esperada a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de outras autoridades dos três poderes. Gonet deverá ler o termo de posse e fazer um discurso no evento. Ele será o décimo procurador-geral da República desde a redemocratização. O mandato é de dois anos. Gonet vai suceder a procuradora-geral interina Elizeta de Paiva Ramos, que está no cargo desde o fim de setembro, após a saída de Augusto Aras. Ao tomar posse como procurador-geral, automaticamente Gonet Branco se torna também o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, responsável pela fiscalização financeira e administrativa do Ministério Público. Senado aprova Paulo Gonet para PGR O que esperar da gestão Indicado pelo presidente Lula, Gonet passou por sabatina no Senado e foi aprovado no plenário da Casa na semana passada

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Quem é Paulo Gonet, indicado por Lula para a Procuradoria-Geral da RepúblicaSubprocurador tem o apoio e simpatia de deputados, senadores, ministros do governo e do Supremo Tribunal Federal

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »