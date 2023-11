Consulado de Israel em SP divulga imagens das atrocidades que o Hamas cometeu nos ataques de 7 de outubro

O encontro organizado pelo consulado geral de Israel em São Paulo, pela ONG Stand With Us Brasil e pela Federação Israelita do Estado de São Paulo reuniu cerca de 40 jornalistas e integrantes da comunidade judaica em uma sinagoga na capital paulista.

Foi a terceira vez, desde o início da guerra, que o governo de Israel exibiu essas imagens extremamente fortes. Antes, apenas jornalistas em Israel e Nova York assistiram à gravação. O governo de Israel não permite que o vídeo seja divulgado na íntegra em respeito aos parentes das vítimas. Atrocidades impublicáveis para emissoras de TV, tamanha a crueldade.

No começo da tarde desta quarta-feira (1º), o consulado encaminhou ao Jornal Nacional versões menores da gravação, liberadas para publicação. Uma das cenas mostra quando um homem correu pela calçada, tentando fugir dos terroristas, mas ele não escapou. Foi atingido pelas costas, na cabeça. Depois, ainda levou pelo menos mais um tiro de fuzil.

Mais uma imagem mostra quando os terroristas chegaram até a porta de um abrigo, onde um grupo de israelenses tentava se proteger. Os terroristas jogaram uma granada lá dentro. Um homem saiu correndo, mas foi morto. A granada explodiu e, lá dentro, ninguém sobreviveu.

