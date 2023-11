Construtoras inovam com casas populares boas, baratas e tecnológicas

De acordo com ele, trata-se de um produto acessível para pessoas, por exemplo, das faixas 1 e 2 do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), já que é feito por meio de uma tecnologia inovadora desenvolvida pela empresa em escala industrial, que entrega maior conforto térmico e acústico aos usuários, além de ser sustentável.

Martini informa que a fábrica desse produto da Alea em Jaguariúna (SP) tem capacidade de produzir uma unidade a cada 36 minutos, o equivalente a dez mil casas por ano. Quando transportadas para as obras, cada casa pré-montada (paredes e telhados) pode ser executada e erguida em até duas horas, ficando pendentes apenas os detalhes de acabamento da obra para o canteiro.

Já a C.A.C. Engenharia, com foco nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, concentrou seu método em paredes de concreto moldadas no local para a construção de edificações com base na NBR 16055/2022 (norma brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas), cuja revisão abriu uma gama maior de possibilidades de aplicação do sistema construtivo.

Na questão de sustentabilidade, o executivo informa que a companhia utiliza indicadores ambientais com o objetivo de controlar rigorosamente o consumo de água e de energia, além de verificações dos resíduos no canteiro de suas obras com separação e coleta seletiva. “Nos nossos novos empreendimentos, estamos destinando áreas exclusivas de reúso de águas pluviais e a plantação de árvores frutíferas”, explica Coluccini.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VALORECONOMICO: Nuvem traz equilíbrio ao desafio da explosão do tráfego de dados5G é a primeira geração de tecnologia celular com núcleo desenhado para funcionar de forma descentralizada, rompendo a barreira da latência

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Fluminense terá grande desafio contra Boca Juniors, carrasco de brasileirosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Organização do Pan de Santiago desliga o desafio de vídeo do vôlei, entendaA organização dos Jogos Pan-Americanos de Santiago desligou o desafio de vôlei da competição, nesta terça-feira (31).

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Seca no Norte vai exigir máxima eficiência operacional das usinas do rio MadeiraDiante dos desafios operacionais causadas pela escassez hídrica, hidrelétricas enfrentam o desafio de manter produção

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Regina Volpato retorna ao SBT: 'Contente com o novo desafio'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Guerra no Oriente Médio acirra focos de tensão entre potências militares, segundo especialistasAvaliação é de que uma tentativa da China de tomar Taiwan seria um desafio também aos EUA

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕