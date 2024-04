Conselho Nacional de Justiça abre inscrições para concurso com salários de até R$ 13,9 mil

As inscrições para o concurso do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) começam nesta quarta-feira (3), às 10h. Estão sendo ofertadas 60 vagas de nível superior, com remuneração que varia entre R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78. Os interessados podem se inscrever pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a banca responsável pela organização do processo seletivo.

Do total de vagas ofertadas, 40 oportunidades são para o cargo de técnico judiciário e 20 para analista judiciário em várias áreas. Os aprovados vão exercer atividades no próprio CNJ, que tem sede em Brasília, no Distrito Federal. De acordo com o orgão, os aprovados vão desempenhar "atividades administrativas, fiscalização, de controle e aperfeiçoamento de políticas judiciárias

