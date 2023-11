Conselho Nacional de Direitos Humanos vê situação ‘preocupante’ e cobra explicações de Silvio Almeida

Defensores dos direitos humanos e entidades ligadas à causa têm criticado o governo pela falta de recursos para as ações nessa área. O Orçamento aprovado para 2023 previa, inicialmente, a destinação de R$ 789,6 milhões para a pasta, valor que passou a ser de R$ 483,2 milhões após sucessivos cortes orçamentários.

“Os programas de proteção ainda têm trabalhado com estrutura humana, física e financeira abaixo do necessário para seu bom funcionamento, e ainda observamos a crescente violência contra defensoras e defensores de direitos humanos no Brasil, que ainda segue sendo uma realidade assustadora e perversa”, lê-se no documento.

Relatório divulgado em junho pelas ONGs Justiça Global e Terra de Direitos indica que, de 2019 a 2022, houve 1.171 casos de violência contra pessoas e organizações que promovem os direitos humanos no país, com 169 assassinatos no período. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, mortos no Amazonas em junho do ano passado, integram essa estatística.

De acordo com Sandra Carvalho, coordenadora do programa de proteção aos defensores de direitos humanos e da democracia da Justiça Global, o desmanche da rede de proteção a pessoas ameaçadas começou já no fim do governo Dilma Rousseff (2010 a 2016), e se acentuou na gestão Bolsonaro (2019 a 2022).

