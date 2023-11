Conselho do Santos aprova antecipação milionária de receitas de 2024

A razão da solicitação por parte do presidente Andres Rueda é a necessidade de melhorar o fluxo de caixa para arcar com salários de novembro e dezembro do elenco. Também há a alegação que o Peixe terminaria 2023 em déficit sem a antecipação das receitas. A aprovação das contas de todo o ano acontece somente em março de 2024.

A atual e futura situação econômica santista é preocupante, pois a direção alega que não há dinheiro para honrar os compromissos atualmente.ou de uma grande venda de jogador — como é cogitada a saída do atacante Marcos Leonardo — para manter o clube saudável financeiramente.+ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp.

A diretoria do Peixe afirma que a situação em que assumiu o clube, em 2021, era praticamente insustentável e precisou 'apagar incêndios' de outras gestões, pagando dívidas antigas como oNo orçamento santista, estava previsto que seria necessário vender jogadores para evitar essa situação. Deivid Washingon e Ângelo acabaram negociados com o Chelsea, da Inglaterra, mas o 'desespero' financeiro não foi evitado.

- Outra coisa importante é o seguinte: tomamos por regra não antecipar nada do ano que vem. Não tem nada antecipado do ano que vem. Cota do Paulista, Brasileirão, cota de televisão... Está tudo lá, virgem. Não peguei nada. Como consigo equilibrar o fluxo de caixa? - disse, em entrevista ao"Globo Esporte", antes de solicitar a antecipação.

