Conselho de Segurança da ONU se reúne nesta segunda para discutir conflito na Faixa de Gaza

Reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o conflito entre Israel e o Hamas, em 16 de outubro — Foto: REUTERS/Andrew Kelly

A reunião foi convocada emergencialmente na última semana, a pedido dos Emirados Árabes Unidos, e será presidida pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Iniciado em 7 de outubro, o conflito já deixou milhares de mortos em Israel e Gaza. O Hamas afirma que 8 mil pessoas morreram em Gaza. Este número não foi verificado por entidades independentes. Do lado israelense, há cerca de 1.400 vítimas.

Desde o início do conflito no Oriente Médio, o conselho já se reuniu seis vezes para debater a situação. No período, quatro textos foram derrotados no Conselho de Segurança. O Itamaraty já avalia, no entanto, que o ambiente ainda não está consolidada para a votação e aprovação de um novo texto. Diplomatas admitem que o Brasil pode deixar a chefia do órgão sem conseguir construir uma posição de consenso. headtopics.com

“Se eu tiver informação que tem um presidente de tal país que é amigo do Hamas, é pra esse que eu vou ligar: ‘Ô, cara, fala pro Hamas libertar os reféns, pra que ficar com inocente lá retido? Liberta, tem gente que precisa de remédio para tomar, liberta os reféns’. E também falar pro governo de Israel abrir as fronteiras para saírem os estrangeiros”, disse Lula na última sexta (27).

Estados Unidos vetam resolução do Brasil no Conselho de Segurança da ONU sobre conflito Hamas X Israel

Conselho de Segurança da ONU marca nova reunião de emergência para segunda-feira (30)Escolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Nova resolução do Brasil no Conselho de Segurança da ONU enfrenta impasseReunião do órgão nesta segunda não prevê votação do texto e fontes admitem que resolução pode não sair com Brasil à frente do Conselho Consulte Mais informação ⮕

Mauro Vieira participará de nova reunião do Conselho de Segurança da ONUMauro Vieira participará de nova reunião do Conselho de Segurança da ONU Consulte Mais informação ⮕

Mauro Vieira participa de nova reunião do Conselho de Segurança, em Nova YorkChanceler brasileiro embarca neste domingo à noite Consulte Mais informação ⮕

Israel x Hamas: Após conversa com Lula, Vieira vai aos EUA para “esforço final” do Brasil no Conselho de Segurança da ONUVieira apresentou ao presidente um balanço das conversas que ele teve na semana passada em Nova York Consulte Mais informação ⮕

Conflito entre Israel e Hamas completa 3 semanas com operações intensificadas na Faixa de GazaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕