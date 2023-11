Conheça Pedro of Brazil, jogo brasileiro no estilo Assassin's Creed

Aposto que todo fã brasileiro de Assassin's Creed já teve curiosidade de ver um game deste estilo abordando a história e o cenário do nosso país. Com Pedro of Brazil, um game do gênero action-adventure que está sendo produzido pelo estúdio brasileiro Quasares, finalmente teremos um gostinho disso em breve.

Como é de esperar, o jogo terá como protagonistas algumas das figuras históricas de maior destaque deste período, incluindo Dom Pedro II, Dom Pedro I, Princesa Isabel, André Rebouças e Maria Quitéria. O mais interessante é que você pode tanta recrutar esses personagens para que eles lutem ao seu lado como também pode se colocar no papel deles para experimentar suas jornadas de forma individual.

Val Marchiori: quem é quem na família da socialitePai, mãe, filhos, marido e mais; conheça o clã Consulte Mais informação ⮕

Assassin's Creed: veja o que é verdade e mentira na história dos gamesA franquia Assassin's Creed é conhecida por abordar a história em seu jogo, mas eventualmente toma algumas liberdades criativas. Consulte Mais informação ⮕

'Carta ao pai': conheça livro que Alexandre Nardoni leu para diminuir penaObra é a publicação póstuma de uma carta que Kafka escreveu para o seu pai Consulte Mais informação ⮕

Golpe do concurso público: conheça a nova fraude e proteja-seCriminosos têm tentando aplicar golpes nos interessados em participar do Concurso Público Nacional Unificado Consulte Mais informação ⮕

EXTRA 25 Anos: conheça os desafios de trabalhar por conta própriaEspecialistas contam suas experiências em empresas como iFood e Vó Alzira. Secretária estadual de Trabalho e Renda e representante do Sebrae Rio também falam sobre mercado empreendedor Consulte Mais informação ⮕

Conheça Diana Nyad, a mulher que nadou 177 km aos 64 anosA atleta Diana Nyad já havia garantido sua reputação como uma das maiores nadadoras de maratona ... Consulte Mais informação ⮕