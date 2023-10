Conheça Joe Armas, técnico de 27 anos que 'joga' football manager na vida real

Na última quinta-feira (26), Joe Armas, de apenas 27 anos, levou o desacreditado Imbabura Sporting Club à elite do futebol equatoriano e conseguiu um feito notável: ele se tornou o treinador mais jovem a comandar um time de primeira divisão no Equador.

De volta ao Equador, ele enviou currículos e em 2021 conseguiu uma vaga no Imbabura, que naquele momento estava na terceira divisão do Campeonato Equatoriano. Na sua primeira temporada, levou o time à segunda divisão. Já no segundo ano à frente da equipe, chegou às quartas de final da Copa após eliminar a LDU na semifinal da Copa do Equador.Em 2023, Joe Armas conseguiu o acesso do time equatoriano à elite do futebol no país.

