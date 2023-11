Conheça a gata que bateu recorde com o ronronado mais alto do mundo

Bella alcançou um impressionante volume de 54,6 decibéis durante seu ronronar.De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), esse nível chega ao limite do que é considerado confortável para a preservação da saúde auditiva - o limite é 55 decibéis."Não poderia estar mais emocionada por Bella ter quebrado o recorde mundial", escreveu a tutora Nicole Spink.

Bella ronrona até nos lugares mais inesperados, como no consultório do veterinário: "Alguns veterinários fizeram comentários sobre como ela é a única gata que já ronronou lá", disse a tutora.

