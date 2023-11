Congresso tem oito semanas para votar pautas prioritárias

Os deputados e senadores têm cerca de oito semanas até o fim do ano para votar as propostas relacionadas ao Orçamento de 2024 e outros projetos prioritários.Na lista de pendências está a Reforma Tributária. Após passar pelo Senado, precisa retornar à Câmara.

Além da reforma, tem, ainda as taxações dos offshores e fundos exclusivos, das apostas esportivas, as mudanças das regras de subvenção do ICMS e o fim da dedução de juros sobre capital próprio.Integrantes do governo e do Congresso defendem que há tempo hábil para concluir a análise da Reforma Tributária ainda este ano.

