Congresso pode analisar veto de Lula a cronograma para pagamento de emendas em 11 de abril, diz relator

Em janeiro, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou R$ 5,6 bilhões em emendas ao sancionar Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024. Já na sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lula vetou cronograma de empenho e pagamento de emendas individuais e de bancadas e trecho proposto pela bancada conservadora que proibia gastos com ações que supostamente ferem "valores tradicionais".

Segundo o relator da LDO, deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), o Congresso pode analisar esses vetos de Lula na próxima semana, no dia 11 de abril.Nogueira defendeu a posição de parlamentares a favor de mais emendas, por entenderem "as necessidades das prefeituras e dos municípios", mas também ponderou os compromissos do governo em cumprir o chamado déficit fiscal. "Parlamentar anda em todos os estados, capital e interio

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



sbtnews / 🏆 25. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Lei para banir TikTok avança no Congresso dos Estados UnidosProjeto de lei quer que a empresa chinesa ByteDance deixe o controle da plataforma ou que seja banida do país que tem 170 milhões de usuários da rede social

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Tarcísio fará ofensiva por aprovação da Lei das “saidinhas“ no Congresso | Blogs CNNSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Congresso francês estuda projeto de lei contra 'discriminação capilar' no trabalhoCabelos cacheados, crespos, loiros, ruivos ou ainda os carecas... Existem tantas opções quando o assunto é cabelo, seja por gosto pessoal ou por genética, que às vezes o estilo pode acabar sendo sancionado ou criticado no ambiente profissional.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Governo quer agilizar envio ao Congresso do projeto de lei que muda IR no mercado financeiroProposta é mais um dos capítulos da reforma do Imposto sobre a Renda, que começou ano passado com as mudanças na taxação para fundos de investimento exclusivos e fundos offshore

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Governo envia ao Congresso projeto de lei que substitui MP do Programa MoverNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Violência contra a mulher: lei para monitorar agressor avança no CongressoProposta, que altera a Lei Maria da Penha, dá direito à vítima de pedir localização do autor em tempo real; texto agora vai ao Senado

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »