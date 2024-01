Congresso Nacional se prepara para um ano agitado em 2024

O próximo ano deverá ser tão agitado quanto foi 2023, no Congresso Nacional. O fim da reeleição para cargos do Executivo, a regulamentação da reforma tributária e a regulação da inteligência artificial (IA) são alguns dos temas que deverão ser priorizados nas discussões e votações no Senado e/ou na Câmara dos Deputados.

Com a análise de várias proposições tidas como importantes pelo Governo Federal, como o chamado novo arcabouço fiscal, a reforma tributária, a taxação dos fundos dos "super-ricos" e a regulamentação do mercado de carbono, o ano de 2023 foi bastante movimentado no Congresso. Em relação a 2024, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), indicaram nos últimos dias, em declarações, o que os cidadãos podem esperar. Em entrevista coletiva no último dia 14, Pacheco disse que ele e os líderes do Senado estavam "com muito entusiasmo em relação a diversos temas para 2024





