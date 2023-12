Congresso destina 53 bilhões de reais para emendas parlamentares no orçamento do próximo ano

O Congresso separou no orçamento federal do ano que vem 53 bilhões de reais para obras escolhidas por deputados e senadores. A quantia das chamadas emendas parlamentares é parecida com aquela que o governo terá para investir. O gigantismo delas nos últimos anos e a obrigação do governo de pagá-las criaram uma espécie de 'parlamentarismo disfarçado'. Até mesmo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), admite: as emendas tornaram-se um problema e precisam mudar.

'A realidade nos últimos anos de fato mudou muito', diz Pacheco. 'Há uma necessidade de reflexão profunda'. Para ele, vai 'parecer retrocesso', mas 'alguém vai ter de ceder'. Ceder, no caso, caberia aos congressistas, acostumados desde 2015 a capturar nacos cada vez maiores do orçamento nacional, graças ao caráter 'impositivo' das emendas parlamentares. O senador acredita ser preciso rever tanto o valor das emendas quanto o destino delas





