Confusão em compra de joia na loja de designer viraliza na web

Uma confusão envolvendo uma compra na loja da designer Paola Vilas levou a arquiteta Fernanda Mori, de 23 anos, a gravar um vídeo que viralizou na web no início da semana. Fernanda disse, em entrevista à ELA, que comprou, em agosto, com mais alguns amigos, uma joia para presentear uma amiga em sua formatura. Ao escolher o modelo do anel, percebeu, quatro dias depois, que nele havia uma pedra preciosa. "Quando minha amiga abriu o presente, viu que havia uma pedrinha verde cravejada na peça.

Mas não percebemos na hora da compra, achamos que foi um detalhe que havia passado despercebido", explicou Fernanda. Uma semana depois, a vendedora da loja de Paola enviou uma mensagem dizendo que havia cometido um engano ao entregar a joia errada para Fernanda. "Ela falou que a própria Paola tinha cravado essa pedra, uma esmeralda, e que era uma peça que não estava à venda porque era do acervo pessoal dela, e ela tinha feito para a av

BBCBRASİL: 'Se teu marido te agride, você pode fugir, mas não se o agressor é meu próprio filho'Ser pai ou mãe de uma criança violenta é uma experiência traumática — e muitas vezes escondida: ArquivoBBC

CARTACAPİTAL: Primavera feminista no Brasil: influencer denuncia violência domésticaJá faz praticamente uma década que o Brasil vive com força uma primavera feminista. Nas ruas, nas redes sociais, nos debates nas escolas, com ações contínuas para chamar a atenção sobre os ataques sistemáticos às mulheres provocados, muitas vezes, por parceiros. Os casos mais recentes envolvem uma influencer e uma apresentadora de TV.

CARTACAPİTAL: 134 anos de uma RepúblicaComemoramos 134 anos de uma República por ser, sucessora de uma velha monarquia, arcaica de nascença, filha do latifúndio e do escravismo, espaço de insurreições, golpes militares, intentonas e muitos anos de ditaduras e governos autoritários.

CNNBRASİL: Descoberta uma galáxia distante que desafia as teorias sobre a evolução galácticaOs astrônomos espionaram um fenômeno intrigante no Universo distante – uma galáxia que se assemelha muito à Via Láctea – e que está desafiando as principais teorias sobre como as galáxias evoluem.

JORNALOGLOBO: Pastelaria denuncia caso de racismo após cliente pedir 'motoboy branco'Uma pastelaria da cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, denunciou um caso de racismo cometido por uma cliente ao fazer um pedido na loja, na noite desta terça-feira.

CNNBRASİL: Eliminatórias da América do Sul para Copa do Mundo de 2026Com o aumento de vagas diretas para o Mundial de 2026, a pontuação necessária para uma seleção sul-americana conquistar uma vaga direta diminuiu. A nota de corte provável para garantir uma vaga direta é de 25 pontos.

