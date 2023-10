Confrontos entre fiéis muçulmanos e polícia israelense são registrados em mesquitas de Jerusalém

Confrontos entre a polícia israelense e fiéis muçulmanos que desejavam rezar na mesquita de al-Aqsa, na Cidade Velha de Jerusalém, eclodiram pouco depois do meio-dia (horário local) desta sexta-feira (27). Um grupo de policiais fortemente armados isolou a entrada do complexo perto do Portão do Leão da cidade, às vezes empurrando as pessoas agressivamente com cassetetes.

A CNN testemunhou vários incidentes de policiais empurrando pessoas depois que elas se aproximaram da entrada e perguntaram por que não foram autorizadas a entrar. Várias das pessoas empurradas desta forma eram mulheres mais velhas. A CNN não viu nenhum fiel iniciando uma altercação física ou tentando entrar no complexo.

