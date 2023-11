Conflito Israel-Hamas: quem são os cristãos de Gaza, agora abrigados em duas igrejas

"Fui jogado de um lugar para outro. O concreto caía no chão, as pessoas tropeçavam em mim e eu podia ouvir os gritos de crianças e mulheres."Ele sofreu ferimentos na cabeça, nas costas e nas pernas depois que "um míssil caiu diretamente sobre o prédio da sede do conselho, matando instantaneamente nove membros de uma única família", conta à BBC.

Os moradores do norte de Gaza abandonaram as suas casas em resposta aos avisos de evacuação das forças militares de Israel. Israel negou ter como alvo a igreja. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Lior Hayat, disse à BBC que houve "danos colaterais" depois que suas forças lançaram um ataque à infraestrutura do grupo palestino Hamas nas proximidades."Foi um ataque com míssil sem aviso prévio. Em seguida, uma poeira espessa se espalhou. Ninguém conseguiu ver nada.

Imagens do que parecia ser uma sessão de fotos de um bebê recém-nascido dormindo calmamente foram encontradas em meio aos escombros, mas a BBC não conseguiu verificar se ele estava entre os sobreviventes.Munther Isaac, um cristão palestino que vive na Cisjordânia, disse à BBC que "os cristãos na Faixa de Gaza estão se preparando para os piores cenários".

Segundo um membro da Igreja Ortodoxa Grega, que preferiu permanecer anônimo, alguns desses cristãos chegaram a Gaza depois da "Nakba" de 1948 – a palavra árabe para "Catástrofe", como é conhecido o êxodo forçado de mais de 700 mil palestinos durante a guerra árabe-israelense.

