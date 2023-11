Conflito Israel-Hamas: o pai que perdeu 11 familiares em explosão em Gaza

Como o vídeo foi filmado em câmera lenta, parece que as crianças estão flanando na brisa suave. Elas estão sorrindo. É hora de brincar e suas vidas ainda não foram roubadas pela guerra.Israel mostra imagens das câmeras corporais do Hamas no ataque de 7 de outubro

Khalil é um homem de fala tranquila, de 36 anos, engenheiro de computação no hospital Al-Najjar, em Rafah, e pai de quatro filhos pequenos: Ibrahim, de nove anos; Amal, cinco anos; Kinan, dois anos e meio, e Rosa, a filha mais nova.Virou um monte de alvenaria e metal, objetos domésticos e alguns brinquedos infantis. Um pequeno tambor. Um piano de brinquedo."Uma bomba enorme explodiu", ele disse a um repórter da BBC que o acompanhava pelo local do ataque.

"Meus vizinhos estavam vindo para o hospital. Então perguntei: 'Onde foi o bombardeio?' E eles me disseram: 'Foi perto da sua casa'. Tive que correr para ver como estava a família. Tentei ligar, mas ninguém atendeu. E como você pode ver… a casa inteira foi bombardeada."Seus quatro filhos, suas duas irmãs, seu pai de 70 anos, seu irmão e sua cunhada, e as duas filhas deles. Eles foram cobertos por mortalhas brancas no pátio do hospital.

"Kinan era muito brincalhão - todos o amavam. E ele costumava cuidar da irmã mais nova. Ele estava sempre lá para proteger Rosa e dizia: 'Não toque nela, ela é meu bebê!' Agora todos se foram."

