Israel cobrou da Rússia para que o governo proteja "todos os seus cidadãos e todos os judeus" depois que uma grande multidão, alguns gritando slogans antissemitas, invadiu um aeroporto na região do Daguestão.

Muitos na multidão gritavam slogans antissemitas, enquanto outros gritavam "Allahu Akbar" — Deus é maior, em árabe. Vinte pessoas ficaram feridas, incluindo alguns policiais, disse o Ministério da Saúde local. Alguns tiveram ferimentos graves e dois estão em estado crítico.

O gabinete do primeiro-ministro israelense disse que a Rússia deve agir de forma decisiva contra o incitamento à violência contra judeus e israelenses. “Os EUA apoiam inequivocamente toda a comunidade judaica enquanto testemunhamos um aumento mundial do antissemitismo. Nunca há qualquer desculpa ou justificativa para o antissemitismo”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. headtopics.com

O governador do Daguestão, Sergei Melikov, denunciou a invasão do aeroporto pela multidão em uma postagem no aplicativo de mensagens Telegram. As ações da multidão, disse ele, foram uma “facada nas costas” para os patriotas do Daguestão, incluindo aqueles que lutam na Ucrânia nas forças armadas russas.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que o embaixador israelense em Moscou estava trabalhando com autoridades russas, acrescentando que Israel "vê gravemente as tentativas de prejudicar cidadãos israelenses e judeus em qualquer lugar". headtopics.com

