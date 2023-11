Confira se seu nome está sujo e se proteja contra golpes

Quando um credor registra em cartório que um cliente não está honrando com os pagamentos, o devedor tem seu nome incluído em uma lista que pode ser acessada noO novo serviço oferecido é o"Avise-me" que envia e-mail ou mensagem de texto caso algum credor apresente o protesto em um dos 3760 cartórios.

Por mês, cerca de 924 mil títulos são protestados em todo o país, totalizando um montante de R$2,5 bilhões em dívidas reclamadas. De acordo com o Código Penal, cobranças falsas são consideradas crime de estelionato. Em 2022, foram 2 milhões de estelionatos registrados no Brasil, sendo 200 mil deles por meio eletrônico.

