Confira programação das missas em Magé no Dia de Finados

Os locais de maior visitação previstos são os cemitérios de Raiz da Serra, último descanso do renomado jogador Mané Garrincha, e Magé II, situado em Vila Esperança.Confira a programação das missas:Bongaba: Missa às 8h na Igreja Nossa Senhora da Piedade.Suruí: Celebração às 7h na Igreja Matriz, seguida de benção dos túmulos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Missa e projeto de Educação em Saúde marcam Dia de Finados em MacaéNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: O que abre e fecha no feriado do Dia de FinadosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Cemitério de Nova Friburgo está preparado para visitação durante o dia de FinadosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Prefeitura prepara cemitérios da cidade para o Dia de FinadosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Veja o que abre e fecha no Dia de FinadosServiços financeiros e bancários estarão fechados no feriado, mas funcionarão normalmente na sexta-feira

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Entornos de cemitérios passam por limpeza especial para o Dia de FinadosDesde segunda a prefeitura tem atuado na retirada de entulho e grama nos acessos aos cemitérios da cidade

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕