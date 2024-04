Confira os narradores e comentaristas para os jogos desta quarta-feira (3) Atual campeão da Libertadores da América, o Fluminense estreia na nova edição do torneio nesta quarta-feira (3), às 21h30, com transmissão da Globo. Para o jogo, a emissora escalou o narrador Gustavo Villani. Principal locutor da casa, Luis Roberto estará no comando doO Fluminense viaja até o Peru para enfrentar o Allianza Lima. Ao lado de Gustavo Villani estarão os ex-jogadores Júnior e Roger Flores.

Além do Rio de Janeiro, o jogo também terá transmissão para Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Maranhão, Sergipe, Rondônia, Roraima, Amazonas, Amapá e Acre.O Palmeiras também estreia fora de casa, contra o San Lorenzo, da Argentina. Luis Roberto terá as companhias de Ana Thaís Matos e Caio Ribeir

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Lance! / 🏆 30. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Dupla treina, e Flamengo deve ter 'força máxima' contra FluminenseFlamengo encerrou nesta sexta-feira (15) a preparação para enfrentar o Fluminense, no Maracanã

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Descontente, Diniz critica Fluminense e afirma que time “não existiu” no primeiro tempoO técnico Fernando Diniz ficou muito insatisfeito com a derrota do Fluminense para o Flamengo.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Fred sobre 'sonho' Thiago Silva no Fluminense: 'Conversa quase toda semana'Thiago Silva é o grande sonho da diretoria do Fluminense para 2024

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Fluminense x Flamengo: odds, estatísticas e informações para apostar na semifinal do CariocaClássico carioca está marcado para este sábado (9), às 21h, no Estádio do Maracanã

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Fluminense divulga os relacionados para enfrentar o Flamengo pela semifinal do CariocaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Torcedor do Fluminense desenvolve cerveja para celebrar o título da LibertadoresMestre cervejeiro Leonardo Botto criou uma Golden Ale com raspas de casca de laranja importadas da Argentina

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »