Conferência Nacional de Educação tem sua etapa municipal aberta

Niterói – Foi aberta nesta sexta-feira (27), na Sala Nelson Pereira dos Santos, a etapa municipal da Conferência Nacional de Educação (Conae) – que debate diretrizes, metas e estratégias para o avanço do setor na cidade e no país. O evento acontece até domingo (29) e é realizado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação Municipal de Educação (FME).

É um momento crucial para avaliarmos em que direção avançar, e pontuarmos quais os passos necessários para conquistarmos uma educação de qualidade, plena e emancipadora. É a contribuição de Niterói em um plano que será executado em todo o Brasil', destacou o secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Projeto na Câmara institui oficialmente 2 de Dezembro como Dia Nacional do SambaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

9 coisas sobre nanismo que todo mundo precisa saberHoje é o Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo Consulte Mais informação ⮕

La Conferencia Episcopal Española analizará el lunes el informe del DefensorLa Conferencia Española de Religiosos (Confer) señala que tomará en consideración y estudiará las propuestas recogidas por Gabilondo Consulte Mais informação ⮕

Ministério da Educação propõe mudanças no Novo Ensino Médio; confira projetoNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: Brasil tem o menor número de crianças da História, desafio é melhorar educaçãoSão 5,8 milhões a menos de brasileiros na faixa etária de 0 a 14 anos em relação a 1980. Eles são menos de 20% da população brasileira agora Consulte Mais informação ⮕

Deputado quer convocar ministro da Educação para explicar falhas no EnemSargento Gonçalves (PL-RN) vai convocar Camilo Santana para esclarecer sobre falhas nos cartões de inscrição e divulgação de locais de prova Consulte Mais informação ⮕