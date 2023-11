Condenado pela 2ª vez, Thiago Brennand ainda responde a 5 processos na Justiça paulista

No entanto, a decisão judicial determinou que Brennand cumpra 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Além disso, a Justiça também decretou que o empresário indenize a modelo em R$ 50 mil com 1% de multa por mês desde o ocorrido, em 2022. Ainda na mesma decisão, a Justiça negou o pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa de Brennand. Nesse caso, assim como na outra condenação, cabe recurso.

